L'amministrazione Trump schiera i marines a Los Angeles

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . L'amministrazione Trump ha ordinato ai marines statunitensi di recarsi a Los Angeles per rafforzare le operazioni di controllo dell'immigrazione, scatenando una feroce reazione da parte dei funzionari della California e dei manifestanti che denunciano la mossa come un eccesso di potere federale.



Il dispiegamento, composto da 700 marines e destinato a sostenere i raid in corso contro i migranti privi di documenti, ha intensificato gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con i leader statali che hanno presentato cause legali per bloccare l'intervento militare.