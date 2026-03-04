L'amministrazione Trump sta valutando di costringere Tencent a disinvestire dai creatori di Valorant e Fortnite

HQ

Il governo degli Stati Uniti sta valutando di costringere il colosso tecnologico Tencent a vendere le sue quote nelle aziende americane di videogiochi, citando preoccupazioni di sicurezza nazionale legate all'accesso ai dati di milioni di giocatori nel paese, secondo il rapporto di oggi del Financial Times.

La revisione risale alla prima amministrazione Trump tramite il comitato per gli investimenti esteri CIFUS ed è proseguita sotto Biden, ma sembra che le agenzie non siano riuscite a trovare un accordo sulla migliore linea d'azione, con il Dipartimento di Giustizia che ha proposto un approccio pesante (come il suddetto disinvestimento) e il Tesoro che ha optato per una mitigazione (ad esempio la segregazione dei dati).

Sebbene Epic Games (Fortnite, Unreal Engine, Epic Games Store) e Turtle Rock (Back 4 Blood, Evolve, Left 4 Dead e ora un progetto non annunciato) abbiano interessi minori in Tencent, Riot Games (Valorant, League of Legends) potrebbe essere gravemente influenzata da qualsiasi tipo di disinvestimento forzato.

Si suggerisce che la questione possa essere affrontata al prossimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.