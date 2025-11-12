L'analisi del DNA dal divano di Hitler rivela una malattia genetica sessuale nascosta
I ricercatori dicono che potrebbe spiegare la sua "devozione quasi completa alla politica" e la mancanza di relazioni personali.
Ottant'anni dopo la sua morte, gli scienziati hanno sequenziato il DNA di Adolf Hitler da un divano macchiato di sangue prelevato dal suo bunker di Berlino nel 1945, e i risultati sono straordinari.
Secondo un nuovo documentario di Channel 4, il leader nazista aveva la sindromeHitler's DNA: Blueprint of a Dictator di Kallmann, una condizione genetica che compromette lo sviluppo sessuale e la produzione di testosterone. I ricercatori dicono che potrebbe spiegare la sua "devozione quasi completa alla politica" e la mancanza di relazioni personali.
Il professor Turi King dell'Università di Leicester, noto per aver identificato i resti di Riccardo III, ha guidato lo studio. Ha detto: "Se Hitler avesse visto i suoi risultati genetici, si sarebbe mandato alle camere a gas".
Oltre i geni
L'analisi ha anche esplorato l'ascendenza di Hitler, sfatando le affermazioni secondo cui aveva radici ebraiche, il suo DNA confermava un'eredità puramente austro-tedesca. I ricercatori hanno trovato possibili marcatori genetici legati all'autismo, alla schizofrenia e al disturbo bipolare, anche se gli esperti sottolineano che questi non possono spiegare o scusare le sue azioni.
Lo psicologo Sir Simon Baron-Cohen ha messo in guardia contro l'uso della genetica per interpretare la crudeltà: "Non si può vedere il male in un genoma".
I risultati dello studio, basati su un singolo campione di sangue verificato, evidenziano sia il potere che i limiti della genetica, sollevando nuove domande sulla composizione biologica e psicologica del dittatore più infame della storia.