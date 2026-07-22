L'Anbernic RG SP è progettato per offrire l'esperienza definitiva per Game Boy Advance SP

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Il retro è più in voga che mai, e tutto ciò che è vecchio è molto richiesto. Per chi vuole immergersi nella dolce storia del gaming di un'epoca in cui microtransazioni, season pass e DLC erano concetti completamente sconosciuti, oggi ci sono molte ottime opzioni disponibili.

Ora c'è un altro modo per godersi il Game Boy Advance, dato che Anbernic rilascia una versione aggiornata del suo dispositivo ispirato al GBA SP, l'Anbernic RG SP. Questa volta, hanno reso il dispositivo un po' più piccolo e sottile e hanno rimosso le levette analogiche che aveva il predecessore. Scrivono:

"Sto abbandonando i joystick per nuovi pulsanti tattili. Questo design ultra-snello ti invita a rivivere la pura gioia dell'epoca d'oro del 2D. Rifinita con vernice metallica di alta qualità e un elegante logo acrilico, ricrea quei momenti luminosi direttamente dalla memoria."

Lo schermo è un display IPS da 3,4 pollici con una risoluzione di 720x480, e dato quanto sono stati acclamati e popolari i modelli più vecchi, sospettiamo che questo sarà apprezzato anche da chiunque voglia rivivere l'esperienza GBA SP nel modo migliore possibile.

Dai un'occhiata al trailer introduttivo qui sotto.