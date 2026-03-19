Land Rover presenta la nuova Range Rover ultra-limitata Winter Dusk

HQ

Range Rover sta realizzando un altro appariscente single chiamato Range Rover Sport SV Winter Dusk, un'edizione speciale altamente limitata ispirata ai paesaggi alpini, e saranno mai costruite solo tre unità.

Presentato durante un evento privato della Range Rover House a Park City, Utah (tramite Car and Driver), il Winter Dusk è progettato per riflettere i colori mutevoli dei cieli di montagna al tramonto. Presenta una finitura su misura in raso Indigo Blue, abbinata a un tetto Narvik Black a contrasto e dettagli esterni scuri. I dettagli giallo Nano brillante sono usati con parsimonia su tutta l'auto, inclusi i pinze dei freni e le sottili strisce a strisce.

Il focus sul design continua all'interno. L'abitacolo presenta cuciture gialle abbinate, distintivi unici e materiali di alta qualità ovunque. Come altri modelli SV, include anche i sedili "Body and Soul" della Range Rover, che utilizzano feedback aptico per permettere agli occupanti di sentire fisicamente la musica attraverso le vibrazioni.

Utilizza lo stesso V8 biturbo da 4,4 litri presente nella SV standard, che eroga circa 626 cavalli. Gli acquirenti ottengono anche più della semplice auto. Ogni unità è fornita con un set di sci Bomber personalizzati, attacchi e una borsa da sci abbinata. Ognuno dei tre esemplari ha un prezzo di circa 240.000 dollari, e parte del ricavato sarà donato a un'associazione giovanile dello Utah dedicata a programmi all'aperto.