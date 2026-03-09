Lando Norris conferma la sua critica alla nuova Formula 1: "artificiale", "caotica", potenzialmente pericolosa

HQ

Lando Norris è stato uno dei critici più accesi delle nuove auto di Formula 1, affermando che erano passate da "le migliori auto mai realizzate in Formula 1 e le più piacevoli da guidare a probabilmente le peggiori", un giorno prima del Gran Premio d'Australia domenica scorsa. La fonte di energia ibrida (50/50 carburante ed elettrico) e la nuova modalità "Overtake" che dà alle auto piccoli aumenti di velocità, qualcosa che Charles Leclerc paragonava ai funghi di Mario Kart.

Dopo la gara di Melbourne di domenica, in cui si è classificato quinto, Norris ha mantenuto la sua opinione, affermando che la gara era "troppo caos" e pensa che possa esserci stato un grosso incidente: "Siamo noi ad aspettare che succeda qualcosa e che qualcosa vada terribilmente storto" (via Motorsport).

Norris prevedeva che i booster di velocità avrebbero fatto "fare yo-yo" ai piloti più spesso, e si è rivelato vero quando è stato riportato che ci sono stati 125 sorpassi in totale quest'anno al GP d'Australia, rispetto ai 45 dello scorso anno. "A seconda di cosa fanno le persone, puoi avere una velocità di 30, 40, 50 km/h", riferendosi alla differenza di velocità tra le auto. "Quando qualcuno colpisce qualcuno a quella velocità, volerai e scavalcherai la recinzione e farai molti danni a te stesso e forse agli altri. È una cosa piuttosto orribile da pensare".

Per Norris, quel tipo di corsa è "artificiale, a seconda di ciò che l'unità di potenza decide di fare e a volte fa casualmente. Vieni semplicemente superato da cinque auto o a volte non puoi fare nulla. Non c'è nulla che possiamo cambiare, quindi non ha senso dire altro", ha aggiunto il campione del mondo in carica.