Lando Norris è convinto che Oscar Piastri "sarà un giorno Campione del Mondo"

Lando Norris è diventato Campione del Mondo di Formula 1 lo scorso fine settimana, arrivando terzo al Gran Premio di Abu Dhabi... dietro Oscar Piastri e Max Verstappen. Vinse il campionato con soli due punti di vantaggio sul pilota Red Bull e 13 punti sul compagno di squadra della McLaren, che guidò la squadra campione per diversi mesi con un vantaggio di 34 punti in un momento di questa stagione emozionante.

Si è parlato molto della rivalità tra compagni di squadra in McLaren, e di come il team sia riuscito ad avere due piloti con aspirazioni al titolo mentre guardava anche Verstappen nel lunotto posteriore. Ora che la stagione è finita, è il momento di lodi reciproci, con Norris che dice che Piastri sarà un giorno un campione, e che sapeva fin dal primo round che sarebbe stato "il più difficile da battere".

"Per me avere quei combattimenti contro di lui e godermi quei momenti, magari non sempre ma alcuni di essi, ma semplicemente condividere la pista e combattere contro un altro campione del mondo come lui e certamente anche Oscar, che sarà campione del mondo", ha detto Norris (tramite F1.com). "Mi è piaciuta molto questa stagione proprio per questo. Per quanto mi abbiano reso la vita un inferno molte volte, quei momenti sono quasi quelli che mi sono goduti di più."