Lando Norris reagisce ai fischi di Città del Messico: da Monza torna tutto

HQ

Lando Norris ha dominato il Gran Premio di Città del Messico lo scorso fine settimana, dove si è assicurato la pole position e ha concluso 30 secondi prima del secondo classificato Charles Leclerc, imbattibile per tutta la gara. Tuttavia, questo non ha fatto piacere ai tifosi dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, con molti fischi contro il pilota britannico, che ora guida la stagione per un solo punto, a quattro gare dalla fine.

Norris è stato fischiato durante l'intervista, il che lo ha costretto a interrompere la conversazione per una mamma, e più tardi quando è salito sul podio. Parlando più tardi, ha detto che "lepersone hanno il diritto di farlo se vogliono, questo è lo sport a volte", e ha reagito ridendo perché lo trovava "divertente".

"Certo, non lo vuoi. Preferisco che le persone facciano il tifo per me. Era lo stesso a Monza e in pochi altri posti. Non so perché, non riesco a smettere di ridere, quindi se vogliono continuare possono farlo", ha aggiunto.

Perché i tifosi messicani fischiavano Lando Norris?

Norris inizialmente non ha capito i fischi, ma un giornalista messicano gli ha detto che sono stati una conseguenza del GP d'Italia di settembre, dove si è diffusa la convinzione che la McLaren stesse preferendo Norris a Piastri dopo che la McLaren aveva ordinato ai suoi piloti di scambiarsi di posto dopo che un lento pit-stop aveva ritardato il pilota britannico alla fine della gara.

Molti hanno percepito che la McLaren sta favorendo Norris, che all'epoca era dietro a Piastri, ma ora lo ha superato. Piastri, in conferenza stampa, ha smentito il favoritismo nei confronti del suo compagno di squadra.