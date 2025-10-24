Lando Norris ride dell'incidente del nastro adesivo con la Red Bull: "Piccole missioni secondarie per far divertire le squadre"

HQ

Il pilota della McLaren Lando Norris, uno dei tre in corsa per il titolo di Formula 1 quest'anno, ha commentato l'incidente durante il Gran Premio degli Stati Uniti lo scorso fine settimana, quando un membro dello staff della Red Bull è stato sorpreso mentre cercava di rimuovere il nastro adesivo posizionato dalla McLaren per aiutare Lando Norris a posizionare meglio la sua vettura. Anche se questo tipo di trucchi antisportivi non sono vietati dalla FIA, questa persona è entrata in griglia quando le porte sono state aperte e non ha ascoltato i commissari che gli hanno chiesto di andarsene. Di conseguenza, la Red Bull è stata multata di 50.000 euro (da dimezzare se la Red Bull non ripete l'infrazione).

Norris, tuttavia, era "molto divertito" dall'incidente, poiché ha detto che non ne aveva nemmeno bisogno. "Buon lavoro da parte loro perché possono. Ma, non importava, non ho usato il nastro. Quindi è stato molto divertente perché non ne avevo bisogno. L'abbiamo messo lì per ogni evenienza, quindi lo ha reso ancora più divertente perché hanno ricevuto un rigore per questo e io non ne avevo nemmeno bisogno.

"Hanno anche cercato di rimuoverlo e hanno fallito perché l'abbiamo reso speciale, quindi non potevano nemmeno toglierlo. Quindi è stato semplicemente divertente. Piccole missioni secondarie, immagino, per far divertire le squadre. Ma eravamo noi a riderci su", ha detto il pilota britannico, tramite Sky Sports.

Quei marcatori sull'asfalto servono per aiutare i piloti a posizionare in modo ottimale le loro auto, dato che la visibilità è ridotta nelle auto, ma Norris dice che non ne ha bisogno "il 95% delle volte", quindi in pratica, quel membro della Red Bull ha causato una multa per la squadra per niente...