Lando Norris riuscirà a diventare campione di Formula 1 in Qatar? Cosa possono fare Piastri e Verstappen per continuare a combattere?

La stagione 2025 di Formula 1 termina la prossima settimana, e al momento possono vincere matematicamente tre piloti: Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull). Alcuni si aspettano che Verstappen possa davvero fare una grande rimonta (otto gare fa era indietro di 104 punti dall'allora leader Piastri) dato che ha "meno pressione", ma le cose sembrano molto migliori per Lando Norris, che è 24 punti avanti agli altri due aspiranti.

E questo fine settimana, con due gare (Sprint sabato e Gran Premio domenica in Qatar), Norris ha la possibilità di conquistare il titolo. Per farlo, deve concludere il Gran Premio del Qatar con almeno due punti in più rispetto a Piastri o Verstappen. E può farlo se vince la gara domenicale, cosa che lo renderebbe matematicamente campione.

Tuttavia, ci sono altre opzioni, tra cui tre podi nella gara sprint e nella gara di domenica, indipendentemente da ciò che faranno Piastri e Verstappen. Per loro, devono fare la perfezione, ma anche sperare che Norris non riesca a segnare in una delle tre gare rimanenti (due Gran Premi e lo Sprint di domani), cosa rara... ma è già successo.

