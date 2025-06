Lando Norris si assume la piena responsabilità dell'incidente contro il compagno di squadra della McLaren: "C'è da essere stupidi come lo sono stato io"

HQ

Dopo mesi di dominio, la McLaren ha avuto uno dei peggiori weekend immaginabili in Canada, con Oscar Piastri che è arrivato quarto, dietro agli inseguitori al titolo George Russell e Max Verstappen... mentre Lando Norris non ha terminato, dovendosi ritirare a causa di un contatto causato da lui stesso.

Al giro 67 su 70, Norris tenta di superare Piastri per ottenere il quarto posto. Ma Piasti ha frenato tardi e Norris si è scontrato con la parte posteriore della sua auto. Piastri non ha subito danni, ma il lettino dell'auto di Norris ha subito danni sufficienti per costringerlo al ritiro. In seguito gli è stata inflitta una penalità di cinque secondi, anche se ciò non ha influito sul risultato in quanto non ha terminato.

Norris si è preso tutta la colpa dell'incidente: "È stato tutto un mio errore, mi assumo tutta la colpa, quindi mi scuso con tutta la mia squadra e con Oscar per aver tentato una cosa del genere" e ha aggiunto che, mentre stava effettivamente lottando per un campionato, c'è modo di farlo con "mosse buone e giuste, e c'è l'essere stupido come lo sono stato alla fine (tramite F1.com).