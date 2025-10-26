Lando Norris supera Oscar Piastri e si porta in testa alla Formula 1. per un solo punto!

HQ

La Formula 1 diventa ancora più pazza dopo il Gran Premio del Messico. Se un po' di tempo fa tutti gli occhi erano puntati su Max Verstappen, ora l'attenzione è tornata sulla McLaren... ma no a Oscar Piastri, che da mesi era in testa al campionato, ma sul compagno di squadra Lando Norris, che grazie ad una gara dominante dove ha mantenuto la pole position, e al quinto posto di Piastri, ora guida la classifica di Formula 1... per un solo punto!

Nel frattempo, Verstappen si è dovuto accontentare di un terzo posto, poiché Charles Leclerc vuole ancora recuperare più punti possibili per la Ferrari, nonostante un teso duello tra i due negli ultimi giri. Leclerc ha raggiunto il secondo posto per soli 0.725! Il Gran Premio del Messico ha visto anche Ollie Bearman ottenere il miglior posto in carriera, la quarta posizione.

Classifica Formula 1 dopo il Gran Premio del Messico



Lando Norris (McLaren) - 357 punti

Oscar Piastri (McLaren) - 356 punti

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 321 punti

George Russell (Mercedes) - 258 punti

Charles Leclerc (Ferrari) - 210 punti



La Formula 1 proseguirà tra due settimane, in occasione del Gran Premio del Brasile del 9 novembre. Mancano solo quattro gare alla fine della stagione 2025, ma sono sufficienti per ognuna delle tre per rivendicare il titolo quest'anno.