Lando Norris vince il GP d'Olanda ma ammette di non avere una macchina per vincere il campionato

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Lando Norris ha avuto una forte rinascita recentemente. Il campione dello scorso anno ha vinto due gare quest'anno, entrambe dalla pole position e consecutive, al GP d'Olanda ieri e al GP d'Ungheria un mese fa. Tuttavia, il pilota britannico non crede di avere la vettura per lottare per il campionato.

"So di aver appena vinto due gare di fila e di aver avuto due pole position di fila, ma al momento non ho la macchina di cui ho bisogno per lottare per il campionato. E so che è un commento piuttosto importante", ha detto Norris (tramite BBC Sport). Spiega che sono molto migliorati in alta velocità, diventando la migliore auto ad alta velocità, "non è come l'anno scorso quando eravamo abbastanza bravi ovunque."

"Il mio vantaggio di passo rispetto alla Mercedes alla Curva Sette, Otto, era pazzesco, ma anche il loro vantaggio che hanno su di noi a bassa velocità è pazzesco", ha spiegato Norris. "E quindi, non ho la fiducia di dire: 'Sì, posso facilmente lottare per un campionato per il resto della stagione.'"

La gara successiva al GP d'Italia a Monza, e due gare dopo in Azerbaigian, avrà lunghi rettilinei, quindi la McLaren potrebbe essere in svantaggio con la Mercedes, che è stata la squadra più dominante di questa stagione, con Antonelli e Russell secondi e terzi a Zandvoort.