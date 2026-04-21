Lando Norris vince il Laureus Award come Breaktrough of the Year, ma a 26 anni, è davvero ancora un 'breaktrough'?

HQ

Il pilota di F1 ventiseienne della McLaren Lando Norris ha vinto un grande premio ai Laureus World Sports Awards 2026, vincendo il premio Breakthrough of Year, riconoscendo la sua vittoria nel Campionato Mondiale di Formula 1. È diventato solo il quinto pilota di Formula 1 a conquistare il premio Breakthrough of the Year, dopo Nico Rosberg (2017), Daniel Ricciardo (2015), Jenson Button (2010), Lewis Hamilton (2008) e Juan Pablo Montoya (2002).

"Sono riuscito a vincere il Laureus World Breakthrough of the Year Award, uno dei premi più prestigiosi che un atleta possa ottenere. A tutti coloro che hanno votato per me, alla giuria delle nomination Laureus, grazie mille per avermi assegnato questo incredibile premio", ha detto Norris in un discorso registrato, poiché non ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione in Spagna.

Norris può ancora essere considerato un breaktrough?

Il pannello Laureus ha evidenziato che Norris ha ottenuto il suo primo doppio titolo mondiale dal 1998, accreditando anche il compagno di squadra Oscar Piastri della McLaren. La vittoria di Norris è stata impressionante, soprattutto con la pressione di Max Verstappen e Oscar Piastri nel campionato... ma a 26 anni, e dopo aver trascorso sei stagioni intere in Formula 1 prima della sua stagione vincente - arrivando secondo nel 2024 e sesto nel 2021 e 2023 - è davvero ancora una stella di breaktrough?

Norris ha gareggiato con sportivi molto più giovani in questa categoria: il numero 1 del mondo di freccette Luke Littler (18 anni nel 2025), la stella rivelazione del tennis Joao Fonseca (che ha compiuto 19 anni ad agosto), il gioiello del PSG Désiré Doué (aveva 19 anni quando ha vinto la Champions League) e il nuotatore di 12 anni Yu Zidi.

L'altra eccezione nella categoria è stato Shai Gilgeous-Alexander, 27 anni, campione NBA e MVP nel 2025, ma non certo una stella emergente dato che aveva trascorso sei stagioni in NBA e cinque con gli Oklahoma City Thunder, prima della sua straordinaria stagione 2024/25.

Tra i vincitori precedenti del premio Breaktrough of the Year figurano Lamine Yamal, Jude Bellingham, Carlos Alcaraz, Emma Raducanu e Patrick Mahomes, che erano significativamente più giovani, o all'inizio della loro carriera, quando hanno ricevuto il riconoscimento... Pensi che Lando Norris avrebbe dovuto essere nominato nella categoria Sportivo dell'Anno in generale?