L'anima di Clair Obscur: Expedition 33: Gli sviluppatori di Sandfall parlano delle influenze per la colonna sonora, dei personaggi preferiti e di cosa accadrà quando "arriverà il domani"

Come vi avevamo già raccontato ieri in un altro articolo dedicato al lato tecnico delle cose, durante la Devcom che si è svolta a Colonia in parallelo alla Gamescom abbiamo avuto modo di intervistare la delegazione di SandFall Interactive, creatori di Clair Obscur: Expedition 33. Un titolo che continua ad essere uno dei candidati più forti per il gioco dell'anno, e anche una rivoluzione e una spinta importante per il genere JRPG.

Ma Expedition 33 non è solo una dimostrazione di genio tecnico ed efficienza del flusso di lavoro. C'è anche una grande dose di anima individuale, un "look fresco" nel lavoro, come ad esempio nel sound design e nella colonna sonora. Raphaël Joffres, il designer musicale del gioco, si è espresso in questo modo:

"È molto interessante perché il suono e la musica del gioco sono stati prodotti da persone che erano davvero nuove. Per Lorien (Testard), il compositore, è stato fondamentalmente il suo primo vero gioco. Per il sound designer è stato anche il suo primo gioco. Quindi tutti avevano una sorta di orecchio fresco per quello che volevano fare".

Non è solo che non c'erano convenzioni quando si trattava di comporre o progettare le colonne sonore di Expedition 33. I designer e i compositori hanno guardato a tutti i tipi di background per creare la musica che ha accompagnato l'Expedition 33 da Lumiére al Monolith.

"La direzione audio è stata una sorta di mix di influenze anime giapponesi e anche di alcune tecniche di produzione moderne. Quindi, come ama dire Maxence (Cazorla), il nostro principale sound designer, è un mix di tecniche di produzione Fire Force e dubstep, quindi il nostro obiettivo era quello di avere questo tipo di atmosfera giapponese... Ma con una tecnica di produzione più occidentale".

Ma se c'è un aspetto in cui uno sviluppatore può mettere molto di sé negli occhi del giocatore, sono i personaggi. Se ci aveste chiesto prima di iniziare l'intervista quale personaggio sarebbe stato il più amato dagli sviluppatori, avremmo risposto quasi senza esitazione Esquie, o magari Renoir. Ma la risposta del character designer Armande Lecointre ci ha portato su una strada diversa.

"Volevo dire Monoco. Ma adoro lavorare con la Paintresse e la fisica del suo abito. Ma sì, Monoco è il migliore".

Un'affermazione in parte condivisa anche dal programmatore senior Florian Torres. "Il mio preferito è Monoco e non la Paintress. La cosa principale è che, come programmatore di gameplay, mi piace molto il suo gameplay. Penso che la sensazione di potersi trasformare nei nemici e di giocare nei panni dei nemici sia super potente. Ed è come un buon viaggio per il giocatore, e mi piace molto questa meccanica. E oltre a questo, penso che la voce fatta da Rich Keeble in inglese e tutti i dialoghi che sono stati creati per questo personaggio e così via siano super divertenti".

"Domani arriva", come tutti i fan del gioco sanno, e quando abbiamo chiesto al team di Sandfall cosa c'è dopo Expedition 33 e come si sono adattati all'attuale successo del progetto, il game designer Michel Nohra ha parlato del sentimento personale che attraversa il team.

"Immagino che in questo momento stia iniziando a stabilizzarsi, ma all'inizio è stato un po' travolgente. Quindi ora non vediamo l'ora di vedere cosa accadrà dopo" e, facendo una pausa, Nohra continua. "Aspettando con impazienza di lavorare davvero su qualcosa di nuovo, immagino. Ma amo ancora il gioco e tutti i feedback che riceviamo dai giocatori e sto ancora lavorando ai prossimi aggiornamenti di Expedition 33".