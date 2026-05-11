L'anime Ghost in the Shell debutterà su Crunchyroll questo luglio

Probabilmente conosci in parte Ghost in the Shell, dato che la storia giapponese è stata adattata più volte, incluso un film live-action con Scarlett Johansson al timone. Quest'estate tornerà sotto forma di un nuovo adattamento realizzato per i fan degli anime su Crunchyroll, e ora conosciamo la data esatta di uscita della serie.

Come confermato dal colosso dello streaming anime, ci è stato detto che The Ghost in the Shell debutterà a partire dal 7 luglio 2026. A aggiungere, ci viene detto che i fan dello show che parteciperanno all'Annecy Film Festival a giugno avranno un primo sguardo sul progetto, poiché la prima mondiale è prevista tra il 21 e il 27 giugno, con i primi due episodi in programma.

Per quanto riguarda la storia di questo adattamento, potete guardare l'ultimo trailer qui sotto per assaggiare ciò che ci aspetta, ma potete anche leggere la sinossi ufficiale, come illustrato qui sotto.

"L'anno è il 2029, un Giappone prossimo del futuro, dove il mondo è diventato altamente intensivo in informazioni, con una vasta rete aziendale che copre il pianeta, elettroni e luce che pulsano attraverso di esso. Ma lo stato-nazione e i gruppi etnici sopravvivono ancora.

"Motoko Kusanagi, un cyborg a corpo intero, guida un'unità d'élite da combattimento composta da altri cyborg, incluso Batou. Mentre comanda la sua squadra, Kusanagi immagina la creazione di una task force specializzata per colpire preventivamente contro le minacce emergenti. Nel frattempo, Daisuke Aramaki del Ministero degli Affari Interni, che aveva pianificato di istituire un'unità simile, osserva Kusanagi e la sua squadra.

"Insieme, iniziano le operazioni come Sezione 9 della Sicurezza Pubblica - un'organizzazione tattica aggressiva nota come "Shell Squad." Mentre affrontano crimini informatici complessi e cospirazioni internazionali, emerge all'orizzonte della loro indagine l'esistenza di un misterioso hacker non identificato noto come "il Burattinaio". Che destino attende Kusanagi?

E qual è il vero obiettivo del Burattinaio?

"Inizia una nuova era di azione cyberpunk."

Sei entusiasta per The Ghost in the Shell?