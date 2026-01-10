L'annuncio del comeback di Tyson Fury è stato "prematuro", secondo fonti della BBC

HQ

Tyson Fury, il pugile inglese ed ex campione unificato dei pesi massimi tra il 2015 e il 2016, ha annunciato questa settimana il suo ennesimo ritorno dal ritiro, esattamente un anno dopo aver annunciato il suo ritiro. Conosciuto per la sua rivalità con Anthony Joshua, i fan credono che quest'anno ci sarà una rissa tra i due, anche se dipenderà dalla guarigione di Joshua dopo l'incidente d'auto in Nigeria che ha ucciso due dei suoi migliori amici.

Ma secondo BBC Sport, attualmente non c'è nessun accordo per Fury: nessun avversario, nessun calendario, nulla, e l'annuncio sul suo Instagram personale dice "Il 2026 è quell'anno. Sono stato via per un po' ma ora sono tornato" è stato prematuro.

La BBC aggiunge che qualsiasi rimonta potrebbe dipendere fortemente dal sostegno finanziario e dal continuo coinvolgimento dell'Arabia Saudita nell'organizzazione di grandi eventi di peso massimo. Anche se Joshua tornasse a boxare dopo l'incidente, ci sarebbero comunque "ostacoli significativi" prima di concludere qualsiasi incontro con Fury.

Fury ha mantenuto un impeccabile record di 34 vittorie, 24 per KO, fino agli ultimi due incontri, due sconfitte consecutive contro Oleksandr Usyk nel 2023 e 2024. Fino a quando non si raggiunge un accordo, Fury continua a promuovere il suo comeback sui social media, spiegando che punta a perdere peso prima del suo prossimo incontro di quest'anno.