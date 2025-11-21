Lanterns su HBO ufficialmente posticipato fino alla fine dell'estate 2026

HQ

Fino ad ora, la voce ufficiale era che la serie DC Lanterns sarebbe stata rilasciata all'inizio del 2026, seguita da Supergirl a giugno. Ma all'inizio di questo mese è uscito un rapporto che suggeriva che quest'ultimo sarebbe stato effettivamente rilasciato prima, il che significherebbe che Lanterns è stato rimandato, cosa che molti si aspettavano visto che ancora non abbiamo ancora visto un trailer.

E ora, purtroppo, questo è stato confermato (tramite ComicBookMovie.com) dal CEO di HBO Casey Bloys, che afferma che il servizio di streaming "punta a un debutto alla fine dell'estate 2026." Quindi Lanterns sarà piuttosto ritardato in modo significativo, arrivando circa sei mesi dopo il previsto iniziale.

Sebbene abbiamo pochi dettagli, Lanterns è stato descritto come un incrocio tra True Detective e azione di supereroi, in cui Hal Jordan (Kyle Chandler) e il novellino John Stewart (Aaron Pierre) vengono coinvolti in un'indagine per omicidio nel Midwest americano, che si rivela avere legami con una minaccia più ampia del DCU. Sappiamo anche che Nathan Fillion riprenderà il suo ruolo di Guy Gardner (un antieroe che abbiamo visto sia in Superman che in Peacemaker: Stagione 2).