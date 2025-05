L'APEC segnala un rallentamento della crescita commerciale durante i colloqui tra Stati Uniti e Cina

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . L'APEC ha avvertito giovedì che le esportazioni dei suoi 21 membri dovrebbero crescere solo dello 0,4% quest'anno, un forte rallentamento rispetto agli anni precedenti, in gran parte a causa dell'impatto dei dazi statunitensi. Puoi leggere il comunicato stampa qui.

Anche le proiezioni di crescita economica per la regione sono scese al 2,6%. In questo contesto, i rappresentanti commerciali di Stati Uniti e Cina hanno tenuto incontri per allentare le tensioni e discutere le riduzioni tariffarie, quindi resta da vedere come queste discussioni influenzeranno i futuri flussi commerciali.