L'app mobile companion per Nintendo Switch viene aggiornata con Game Chat e miglioramenti all'ecosistema iOS
Ora possono essere attivate notifiche, e puoi anche inviare inviti ai giocatori con cui hai già fatto match su GameChat.
Nintendo Music e Nintendo Today! Non sono le uniche app ufficiali di cui puoi sfruttare sul tuo dispositivo mobile legate a Nintendo e ai suoi giochi. C'è anche l'app Nintendo Switch, un'app complementare che ti permette di accedere alla tua lista amici e a una galleria di immagini importate direttamente dai tuoi sistemi Nintendo Switch e Switch 2, oltre a funzionalità social come GameChat. E ora Nintendo si sta preparando a un potenziale aumento di utenti dell'app Nintendo Switch durante il Natale con l'aggiornamento 3.2.0 dell'app Nintendo Switch (segnalato da Nintendo Life), che aggiunge alcune funzionalità interessanti.
Forse la cosa più importante è che ora puoi abilitare le notifiche dall'app, che indicano ad esempio quando un amico si connette da Nintendo Switch e cosa sta giocando. Puoi anche inviare inviti tramite GameChat a persone che sono amici, ma con cui hai già giocato in sessione. Questo sicuramente farà crescere alcune comunità e persino stringere amicizie. Infine, sono state aggiunte funzionalità per creare album dedicati all'interno dell'app su dispositivi iOS.
Puoi consultare tutte le note sull'ultima patch dell'app Nintendo Switch qui sotto.
Note sull'aggiornamento dell'app Nintendo Switch 3.2.0
- L'app non supporta più le versioni iOS precedenti a iOS 16. I dispositivi iOS devono avere iOS 16 o successivo per essere compatibili con questa app.
- La notifica che hai ricevuto quando un amico si collega è stata ora aggiornata per includere il nome del software che sta usando, se applicabile.
- Ora puoi inviare richieste di amicizia agli utenti con cui hai chattato durante una sessione GameChat.
- Ora puoi copiare gli hashtag di un titolo software. Questo può essere fatto dai dettagli di uno screenshot o di un video.
- Ora puoi creare un album dell'app Nintendo Switch nell'app Foto di iOS. Per usare questa funzione, attivala da Impostazioni di questa app.
- Ha risolto un problema che a volte causava il cambiamento dell'ordine degli screenshot e dei video quando ne scaricavo diversi contemporaneamente.
- Sono state apportate anche altre piccole correzioni di bug.