L'app mobile companion per Nintendo Switch viene aggiornata con Game Chat e miglioramenti all'ecosistema iOS

Nintendo Music e Nintendo Today! Non sono le uniche app ufficiali di cui puoi sfruttare sul tuo dispositivo mobile legate a Nintendo e ai suoi giochi. C'è anche l'app Nintendo Switch, un'app complementare che ti permette di accedere alla tua lista amici e a una galleria di immagini importate direttamente dai tuoi sistemi Nintendo Switch e Switch 2, oltre a funzionalità social come GameChat. E ora Nintendo si sta preparando a un potenziale aumento di utenti dell'app Nintendo Switch durante il Natale con l'aggiornamento 3.2.0 dell'app Nintendo Switch (segnalato da Nintendo Life), che aggiunge alcune funzionalità interessanti.

Forse la cosa più importante è che ora puoi abilitare le notifiche dall'app, che indicano ad esempio quando un amico si connette da Nintendo Switch e cosa sta giocando. Puoi anche inviare inviti tramite GameChat a persone che sono amici, ma con cui hai già giocato in sessione. Questo sicuramente farà crescere alcune comunità e persino stringere amicizie. Infine, sono state aggiunte funzionalità per creare album dedicati all'interno dell'app su dispositivi iOS.

Puoi consultare tutte le note sull'ultima patch dell'app Nintendo Switch qui sotto.

Note sull'aggiornamento dell'app Nintendo Switch 3.2.0