L'app Nintendo Store viene finalmente lanciata in Europa

Disponibile ora sia su iOS che su Android, l'app consente agli utenti di sfogliare giochi, console e accessori.

Meglio tardi che mai, come si suol dire? Nintendo ha ora - cinque anni dopo il primo lancio in Giappone con il nome di "My Nintendo" - rilasciato la sua app Nintendo Store in Europa, sia per iOS che per Android. Il motivo esatto per cui ci è voluto così tanto tempo è un'ipotesi di chiunque, ma eccolo finalmente qui.

Attraverso l'app, gli utenti possono sfogliare e acquistare giochi, console, accessori e altri gadget Nintendo. Beh, non del tutto vero: gli acquisti effettivi passano ancora attraverso il browser, poiché l'app apre semplicemente i collegamenti all'eShop invece di gestire le transazioni internamente.

Resta da vedere se l'app offrirà un'esperienza di acquisto completa in futuro. Ma per ora, dovremo accontentarci di questo, che, dopo tutto, è ancora più facile che navigare nel sito web su dispositivi mobili.

Hai già avuto la possibilità di provare l'app del Nintendo Store?

