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Tecnologia

L'App Store ha fermato una serie di "transazioni potenzialmente fraudolente" nel 2025

Furono risparmiati oltre 2,2 miliardi di dollari.

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Apple ha annunciato che, sfruttando "la revisione umana e l'intelligenza artificiale per combattere attività dannose", nel 2025 ha respinto oltre 2 milioni di invii problematici di app e bloccato più di 1,1 miliardi di account fraudolenti.

L'App Store vuole migliorare costantemente le sue difese multilivello, sfruttando una combinazione di tecnologie di revisione umana e machine learning per rilevare e fermare attività dannose. E sembra che ne valga la pena.

Nel 2025, Apple ha impedito oltre 2,2 miliardi di dollari in transazioni potenzialmente fraudolente, portando a un totale di oltre 11,2 miliardi negli ultimi sei anni. Apple ha inoltre adottato una serie di azioni per bloccare i malintenzionati dalla distribuzione di software dannoso, rifiutando oltre 2 milioni di segnalazioni problematiche di app nel 2025. Puoi leggere l'intero rapporto proprio qui.

Secondo Apple stessa, l'App Store è "una destinazione globale che accoglie oltre 850 milioni di visitatori settimanali in 175 vetrine".

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L'App Store ha fermato una serie di "transazioni potenzialmente fraudolente" nel 2025

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