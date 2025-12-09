Lara Croft fa il suo grande ritorno ai Game Awards

HQ

Oh, Geoff, ti piace rovinare le sorprese così la gente si sintonizza, vero? Non che ci dispiaccia, ovviamente, perché ci permette di prepararci in anticipo ad alcune delle rivelazioni più importanti dei Game Awards. Recentemente ci è stato detto che il New Tomb Raider avrà ricevuto un aggiornamento all'evento che si terrà giovedì (o nelle prime ore del venerdì se vivi dall'altra parte dell'oceano).

Rivelata per la prima volta tramite la mappa ufficiale di Fortnite dei Game Awards e poi confermata sull'account Twitter/X di Geoff Keighley, Lara Croft farà il suo grande ritorno ai Game Awards. Geoff dice che avremo uno "sguardo al futuro di uno dei franchise più iconici del gaming", ma non rivela altri dettagli.

Sarà un trailer cinematografico per il nuovo gioco? Gameplay anche? Difficile a dirsi. Non sappiamo cosa stia succedendo da Crystal Dynamics, ma non molto è stato eccezionale. Lo studio ha affrontato tre cicli di licenziamenti solo quest'anno, quindi è difficile capire a che punto dovrebbe essere avanzata la nuova avventura di Lara. Almeno tra qualche giorno avremo un'idea più concreta del gioco.