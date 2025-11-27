Lara Croft soprannominata "eroina dei videogiochi best-seller" dal Guinness World Records

HQ

Lara Croft continua a essere un personaggio distintivo e che batte record nei videogiochi, poiché ora Guinness World Records ha raccontato che il protagonista Tomb Raider detiene altri due record ammirevoli.

La prima è che è considerata la "eroina dei videogiochi più venduta" fino ad oggi e la seconda è che ha la "maggior numero di copertine di riviste per un personaggio videoludico".

Guardando il primo disco, GWR spiega che i giochi di Lara Croft hanno venduto ben 100 milioni di copie nel corso degli anni, il che è sufficiente a mettere "la nostra Lady Croft ben avanti alla concorrenza." Per quanto riguarda il secondo disco, si menziona che Lara è apparsa su oltre 2.300 copertine di riviste, inclusa la Gamer's Edition del libro GWR 2026.

Il responsabile dello studio di Crystal Dynamic, Scot Amos, ha commentato questi dischi, aggiungendo: "Come grandi fan di Lara Croft, siamo stati molto fortunati a unirci alla comunità dei Tomb Raider in questo percorso nel corso degli anni. È stata aspirazionale e ispiratrice per quasi tre decenni, ed è un onore vedere la sua eredità riconosciuta dal Guinness World Records."

Ci aspettiamo di più da Lara nel prossimo futuro, anche se Crystal Dynamics non ha mostrato molto sulla sua prossima avventura da un bel po' di tempo a questo punto. Secondo il redesign di Lara, vedi qui.