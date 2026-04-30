L'Arabia Saudita annullerà i finanziamenti di LIV Golf alla fine della stagione

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Si è scoperto che le voci secondo cui l'Arabia Saudita avrebbe interrotto i suoi finanziamenti per LIV Golf non erano affatto infondate. Diverse testate, tra cui Reuters e la BBC, riportano che l'Arabia Saudita ritirerà il sostegno alla competizione di golf e ora dovranno trovare presto nuovi investitori se non vogliono sparire.

Secondo le fonti di questi media, sarà ufficialmente annunciato giovedì, e gli organizzatori di LIV Golf annunceranno un nuovo "piano strategico" per trovare nuovi investitori, con un nuovo consiglio indipendente perché il suo cofondatore e governatore Yasir Al-Rumayyan si dimetterà.

Ricordiamo che LIV Golf è stata fondata nel 2021 con fondi provenienti dal Saudi Public Investment Fund (PIF), un'altra impresa volta a diversificare l'economia del paese e ad attirare interesse e riconoscimento a livello mondiale, un'altra forma di "sportwashing" per il suo dubbio record in materia di diritti umani.

Questa settimana è stato annunciato il rinvio di un evento in Louisiana a giugno, a causa dell'alta stagione di caldo e della Coppa del Mondo che si svolgono contemporaneamente, anche se non è chiaro se, con questo annuncio, verrà riprogrammato. La stagione 2026 dovrebbe proseguire senza interruzioni, con eventi imminenti negli Stati Uniti (Virginia), Corea del Sud, Spagna e Regno Unito.