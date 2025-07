L'Arabia Saudita cerca ancora una volta di attirare Leo Messi, sperando che firmi per l'Al-Ahli

HQ

Quando Leo Messi ha lasciato il Paris Saint-Germain nel 2023, Al-Hilal era uno dei club più interessati a ingaggiare la stella argentina, sperando di riaccendere la leggendaria rivalità con Cristiano Ronaldo, già presente all'Al Nassr. Tuttavia, Messi alla fine ha scelto l'Inter Miami, generando un enorme picco di interesse per la MSL, il campionato di "calcio" negli Stati Uniti.

Il contratto di Messi con l'Inter Miami scade nel dicembre 2025 e attualmente non si sa se Messi, 38 anni, rinnoverà con il club nordamericano. Secondo L'Equipe, l'Arabia Saudita sta ancora una volta cercando di attirare Messi nella penisola arabica, ma con una squadra diversa: l'Al Ahli.

Secondo il quotidiano francese, il paese intende fare tutto il possibile per far pendere la bilancia e convincere Messi a unirsi all'Al-Ahli come free agent nel dicembre 2025. Questo metterebbe finalmente Messi di nuovo contro Cristiano Ronaldo, che ha recentemente firmato un prolungamento del contratto di due anni con l'Al-Nassr, ma significherebbe che Messi lascerebbe i suoi ex compagni di squadra del Barcellona a Miami: Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Allo stesso modo, l'Inter Miami probabilmente farà tutto il possibile per convincere Messi a firmare un prolungamento del contratto con loro, rendendo probabilmente Miami l'ultimo club in cui Messi gioca nella sua carriera. Messi e l'Inter Miami non hanno ancora vinto il titolo MSL...