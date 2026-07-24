L'Arabia Saudita deve riconoscere Israele come stato come parte del suo accordo nucleare con gli Stati Uniti

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Proprio ieri è stato riportato che Stati Uniti e Arabia Saudita avevano raggiunto un accordo per permettere a quest'ultima di sviluppare energia nucleare per uso civile. Sebbene l'accordo non sia ancora stato approvato dal Congresso e contraddica in parte la guerra in corso del presidente Donald Trump con l'Iran, soprattutto considerando che un accordo di pace dipende dall'essere rinunciato a qualsiasi capacità nucleare da parte dell'Iran, l'accordo con i sauditi sembra avere un elemento aggiuntivo e insolito di profondità.

Per prima cosa, Trump spiega che l'accordo non permetterà l'arricchimento dell'uranio per uso militare, ma dipenderà anche dal fatto che l'Arabia Saudita riconosca Israele come stato come parte degli Accordi di Abramo. Questo è stato confermato da Trump in un post su Truth Social.

"L'Accordo Civile Nucleare (Non ci sarà arricchimento di materiale!) stipulato tra il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, che riguarda solo usi non militari come quelli già posseduti da Iran, Emirati Arabi Uniti (e altri), sarà approvato, ma sarà totalmente soggetto all'adesione dell'Arabia Saudita ai rispettati e riusciti Accordi di Abramo."

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116969149016233329</social>

Non c'è ancora stata una risposta da parte degli arabi sauditi a riguardo.