L'Arabia Saudita ha lanciato attacchi non pubblicizzati contro l'Iran durante la guerra, la prima volta che attaccava il paese

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La guerra in corso in Medio Oriente ha visto la prima volta che l'Arabia Saudita ha lanciato attacchi militari diretti contro l'Iran, secondo un rapporto di Reuters, che ha rivelato che la guerra si è "estesa in modi che non erano stati pubblicamente riconosciuti", anche se le ostilità sono cessate e la diplomazia tra i due paesi, le due principali potenze sciite e musulmane sunnite opposte nella regione, ha prevalso.

Secondo questo rapporto, l'Arabia Saudita ha lanciato "numerosi" attacchi aerei contro l'Iran a fine marzo in risposta ai precedenti attacchi dell'Iran, segnando la prima volta che l'Arabia Saudita lancia missili su suolo iraniano, invece di affidarsi esclusivamente all'alleanza con gli Stati Uniti per la difesa.

La guerra in Medio Oriente, già alla decima settimana, è iniziata quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro l'Iran il 28 febbraio. A questo è seguito il lancio di attacchi aerei di Teheran su tutte e sei le fasi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), principalmente contro basi militari statunitensi ma anche aeroporti, infrastrutture petrolifere e siti civili.

Arabia Saudita e Iran optano per la diplomazia invece di un'escalation del conflitto

Nonostante il rapporto teso tra Iran e Arabia Saudita, nota per sostenere gruppi opposti nei conflitti della regione, entrambi i paesi hanno concordato di de-escalare le tensioni, con l'obiettivo di "cessare le ostilità, salvaguardare interessi reciproci e prevenire l'escalation delle tensioni", secondo quanto ha detto un funzionario iraniano a Reuters, mentre un funzionario del ministero degli esteri saudita ha dichiarato che riaffermano il loro "posizione coerente che sostiene la de-escalation, la moderazione e la riduzione delle tensioni in proseguimento della stabilità, sicurezza e prosperità della regione e del suo popolo."

A differenza di altri paesi della regione, come gli Emirati Arabi Uniti, che hanno adottato una posizione più "falco" nei loro attacchi di rappresaglia, l'Arabia Saudita è riuscita a continuare a esportare petrolio attraverso il Mar Rosso, lasciandola meno colpita dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Secondo Reuters, Teheran ha deciso di rallentare gli attacchi all'Arabia Saudita temendo una rappresaglia più severa, come quella proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Da 105 attacchi con droni e missili contro l'Arabia Saudita tra il 25 e il 31 marzo, a 25 attacchi aerei tra il 1° e il 6 aprile, provenienti principalmente da gruppi alleati dall'Iraq piuttosto che dall'Iran stesso. Una serie di attacchi sparati contro il regno tra il 7 e l'8 aprile (31 droni e 16 missili) ha portato a nuove tensioni, ma i mediatori pakistani hanno schierato jet per rassicurare il regno e esortare alla moderazione.