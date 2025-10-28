L'Arabia Saudita svela i piani per costruire uno stadio di calcio in cima a un grattacielo di 350 metri

HQ

L'Arabia Saudita sarà il paese ospitante confermato per la Coppa del Mondo 2034, dopo un processo di candidatura non così trasparente che ha spianato la strada al paese arabo per ospitare la seconda Coppa del Mondo in Medio Oriente, dopo Qatar 2022. Il paese sta ora pianificando di scioccare il mondo con incredibili stadi che ospiteranno le partite di calcio e hanno recentemente rivelato i piani per uno stadio... in cima a un grattacielo.

Con le notizie secondo cui il Regno vuole costruire undici nuovi stadi, nessuno sembra così spettacolare come il NEOM Sky Stadium, che sarebbe situato in cima a una torre di 350 metri e 1.150 piedi. Gli ospiti avrebbero preso ascensori ad alta velocità per accedere allo stadio, che sarebbe stato in grado di accogliere 46.000 persone e avrebbe funzionato con energia rinnovabile.

Grazie alla sua capacità, ospiterebbe partite dalla fase a gironi ai quarti di finale. La costruzione è prevista per il 2026, con una data di apertura prevista per il 2032. Se si realizzasse, sarebbe in netto contrasto con lo stadio progettato per ospitare la finale, che si fonde con il paesaggio naturale ed è ricoperto di verde.

Pensi che questo stadio verrà costruito?