L'Arazzo di Bayeux compie un viaggio storico di ritorno in Gran Bretagna per la prima volta in quasi 1.000 anni

HQ

L'Arazzo di Bayeux è stato restituito in Gran Bretagna, quasi un millennio dopo la sua prima creazione nel paese. L'arazzo, che raffigura gli eventi che portarono alla Battaglia di Hastings e alla conquista normanna del 1066, è presente in Francia da oltre 900 anni.

Dopo essere stato preso da un luogo segreto nel nord della Francia, l'arazzo è stato guidato con una scorta della polizia fino a una baia di carico al British Museum, prima di essere esposto questo settembre. "Abbiamo appena assistito a qualcosa di piuttosto straordinario, che è l'arrivo dell'Arazzo di Bayeux al British Museum, ma in particolare sta tornando in Inghilterra per la prima volta in quasi 1.000 anni", ha detto Nick Cullinan, direttore del British Museum (tramite la BBC).

"Probabilmente sembra un po' strano essere così entusiasti di vedere un camion entrare in retromarcia in una baia di carico e una scatola rimossa, ma se consideri l'oggetto al suo interno, quanto era antico, quanto vicino agli eventi rappresenta, è stato creato da persone che hanno vissuto quegli eventi, è davvero profondo, " ha detto Millie Horton-Insch, curatrice del progetto della mostra dove sarà esposto l'Arazzo di Bayeux.

Ci sono state alcune critiche al trasferimento dell'arazzo; considerando la sua età, si ritiene che possano esserci danni durante il trasporto e il prestito. Tuttavia, sembra che la mossa sia andata avanti senza alcun danno all'Arazzo di Bayeux, e sarà sotto stretta sorveglianza al British Museum quando sarà esposto.