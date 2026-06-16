L'arbitro australiano Shaun Evans ha liberato dopo aver fatto un gesto con la mano "cerchio" durante la Coppa del Mondo

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L'arbitro australiano Shaun Evans è stato scagionato dopo essere stato indagato dal Comitato Disciplinare indipendente della FIFA per una possibile violazione del Codice Disciplinare quando ha fatto un gesto con la mano, toccando pollice e indice in un gesto inverso di OK, che può avere due interpretazioni molto diverse.

Mentre colloquialmente, fare quel gesto circolare sotto la vita e far guardare qualcuno significa che chi lo fa ha il diritto di colpire l'altro sulla spalla, in quello che è noto come "il gioco del cerchio", può anche essere un gesto distintivo dell'estrema destra: fare quel gesto in fotografie o eventi sociali è un modo per esprimere silenziosamente la supremazia bianca, un gesto che fu aggiunto nella lista dei simboli d'odio dalla Anti-Defamation League (ADL).

Quando la FIFA ha girato un video che mostrava gli arbitri della partita di Coppa del Mondo tra Germania e Curaçao, finita 7-1, i funzionari del VAR hanno guardato la telecamera, ed Evans, un arbitro assistente video, ha fatto quel gesto di accettazione con la mano, un momento che è diventato virale.

Date le sue connotazioni, la FIFA ha aperto un'indagine su Evans, che ha rilasciato una dichiarazione e ha negato di aver creato quel simbolo deliberatamente. "L'unica spiegazione che posso dare è che il movimento è stato un tic involontario e subconscio e che non ero consapevole di averlo fatto in quel momento", ha detto Evans. "Immagini scattate più tardi durante la partita hanno mostrato che ho ripetuto questo movimento molte volte tenendo una penna tra le dita."

"La copertura dopo questo episodio semplicemente non riflette chi sono. Naturalmente, capisco come il gesto sia stato interpretato e me ne pento, tuttavia voglio essere molto chiaro e dire categoricamente che non ho creato consapevolmente o deliberatamente il simbolo della mano suggerito".

Il Comitato Disciplinare indipendente della FIFA ha dichiarato di non aver trovato prove di violazioni del loro Codice Disciplinare e che Evans è stato scagionato e continuerà a lavorare per il resto del torneo.