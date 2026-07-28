L'arbitro della finale di Coppa del Mondo Slavko Vinčić annuncia il suo ritiro

HQ

Slavko Vinčić, l'arbitro sloveno di 46 anni che ha arbitrato la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina, ha annunciato il suo ritiro. La Federazione Calcistica Slovena (NZS) l'ha annunciato lunedì: "Una settimana dopo la finale della Coppa del Mondo negli USA, Slavko Vincic ha ufficialmente concluso la sua storica carriera arbitrale al vertice dello sport", aggiungendo che ha "consolidato il suo status come uno dei migliori arbitri della storia."

Vinčić è stato nominato dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) come miglior arbitro della Coppa del Mondo per aver mantenuto "il chiaro e fermo controllo disciplinare che caratterizza l'arbitraggio d'élite" e ha ricevuto il prestigioso premio 'Giulio Campanati' in Italia.

Vincic ha iniziato ad arbitrare partite internazionali nel 2010 e ha lavorato ai Mondiali 2022 e 2026, e agli Europei UEFA 2020 e 2024. Alcune partite famose a cui ha lavorato includono la finale di Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid, il derby di Istanbul tra Fenerbahçe e Galatasaray nel febbraio 2025 e la finale di Europa League 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers.

Un'altra delle sue partite più impegnative è stata un pareggio 0-0 ai Mondiali per Club 2025 tra River Plate e Monterrey in estate, che si è visto con nove cartellini gialli e uno rosso.

Anthony Taylor, un altro famoso arbitro che ha lavorato ai Mondiali 2026, si è ritirato anch'egli citando una forte pressione e scrutinio.