L'arbitro della Premier League pensa che il VAR abbia creato una falsa aspettativa di perfezione

Gli arbitri sono a volte soggetti a stress estremo nei campi di calcio e, il più delle volte, sono anche bersaglio di molestie, insulti e attacchi da parte dei tifosi. Anthony Taylor, arbitro di 46 anni, ha dichiarato in un'intervista a BBC Sport che i tifosi non possono aspettarsi la perfezione tutto il tempo per loro, poiché non esiste, e mettono l'accento sulla paura che hanno gli arbitri.

"È davvero importante iniziare a parlare delle persone che hanno paura del fallimento o degli errori. Dobbiamo accettare che se non creiamo l'ambiente giusto per far prosperare le persone, allora le persone avranno paura e questo avrà un impatto negativo sugli individui e sulle prestazioni a lungo termine", ha detto il funzionario, che lavora da 15 anni in Premier League.

Nel 2023, Taylor ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. La Roma di Jose Mourinho ha perso la finale e in seguito l'allenatore portoghese ha affrontato Taylor nel parcheggio. È stato anche insultato dai fan con la sua famiglia all'aeroporto di Budapest. Non riesce a capire come questo sia accettabile: "Sono sicuro che quelle persone non vorrebbero che qualcuno si girasse e lo dicesse a loro o ai propri figli", ha detto, dicendo che la sua famiglia non viaggia mai con lui alle partite dopo.

Il VAR ha introdotto una falsa aspettativa di perfezione

Ha anche aggiunto che il video assistant referee (VAR) ha creato false aspettative: "Ha portato questa aspettativa di perfezione che avrebbe risolto assolutamente i problemi di tutti e sarebbe stata un'utopia. In realtà, quelle persone erano fuori strada. Una settimana, la gente dirà: 'Non vogliamo che il VAR sia troppo forense'. La prossima settimana diranno: 'Come mai il VAR non è intervenuto in questo?'", ha detto Taylor.

