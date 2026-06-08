L'arbitro somalo di livello mondiale Omar Artan ha negato il visto dagli Stati Uniti nonostante sia stato scelto dalla FIFA per la Coppa del Mondo 2026

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Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo di calcio inserito dalla FIFA dal 2018, che ha arbitrato partite alla Coppa d'Africa o alla CAF Champions League, inclusa la finale del 2025 tra Pyramids e Mamelodi Sundowns, nonché la Coppa del Mondo FIFA Under-20, è stato scelto dalla FIFA per lavorare nella Coppa del Mondo 2026. Tuttavia, in un incredibile colpo di scena, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto, quindi non potrà lavorare nella competizione, come riportato dall'AFP, citando Ciise Aden Abshir, consigliere senior del Ministero della Gioventù e dello Sport della Somalia ed ex capitano della nazionale nazionale.

Ad Artan fu negato l'ingresso all'aeroporto internazionale di Miami e tornò a Istanbul. Ha affermato di avere un visto valido per gli Stati Uniti, ma la somalia è uno dei paesi inclusi in una lista di divieto di viaggio da parte di Trump.

"Omar Artan è uno degli arbitri più rispettati d'Africa e merita il sostegno di tutta la comunità calcistica", ha detto Abshir. "Negargli l'ingresso negli Stati Uniti e impedirgli di arbitrare partite programmate danneggia non solo lui personalmente, ma mina anche l'impegno del calcio per l'equità, il merito e lo spirito di fair play".

Artan stesso è diventato fonte di ispirazione per il paese e la sua industria sportiva, e ha persino vinto un premio come miglior arbitro africano dalla CAF, la Confederazione Africana di Calcio, nel 2025. Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha elogiato Artan lo scorso aprile, quando è diventato il primo somalo selezionato per arbitrare la fase finale della Coppa del Mondo.

Omar Artan ha guadagnato l'essere uno dei 52 arbitri chiamati dalla FIFA per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma a meno che non ottenga un permesso speciale, dovrà restare a casa...