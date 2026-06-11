L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan arbitrerà la Supercoppa UEFA dopo essere stato respinto dagli Stati Uniti

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La UEFA ha annunciato che Omart Abdulkadir Artan, l'arbitro somalo scelto dalla FIFA per la Coppa del Mondo ma a cui gli ufficiali dell'immigrazione all'aeroporto internazionale di Miami hanno negato l'ingresso, nonostante abbia un visto valido, sarà l'arbitro per la Supercoppa UEFA tra il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa il prossimo agosto.

Artan, che è stato votato miglior arbitro africano nel 2025, anno in cui ha arbitrato la finale della CAF Champions League, è stato privato dell'ingresso negli Stati Uniti pochi giorni prima dell'inizio della competizione, suscitando indignazione in tutto il mondo. Quando tornò in Somalia, fu accolto come un eroe: è un paese che non ha mai qualificato la sua squadra per la Coppa del Mondo, ma avere un arbitro di successo e rispettato nella massima competizione calcistica al mondo era motivo di orgoglio.

Per compensare la delusione, la UEFA ha annunciato che Omar Artan arbitrerà la partita della Supercoppa UEFA, il 12 agosto a Salisburgo, tra i vincitori della UEFA Champions League Paris Saint-Germain e i vincitori della UEFA Europa League Aston Villa.

"La decisione di nominare Artan come arbitro della partita della Supercoppa UEFA è stata presa nell'ambito del Memorandum d'Intesa ("MoU") recentemente firmato tra UEFA e CAF per incoraggiare la cooperazione in molti ambiti, incluso l'arbitraggio", ha dichiarato la UEFA in un comunicato. "UEFA e CAF sono unite da un impegno condiviso nello sviluppo del calcio a tutti i livelli e nella promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione."

Controvoglia, Artan è diventato uno dei simboli di una Coppa del Mondo sempre più controversa, co-organizzata dagli Stati Uniti, un paese che ostacola o blocca direttamente l'ingresso di tifosi e personale calcistico.

"Omar Artan è un giovane arbitro eccellente ma già esperto, che si è dimostrato al massimo livello della Confederazione Africana di Calcio", ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Ceferin. "Il calcio è fatto per connettere le persone, e la UEFA vuole mostrare rispetto a Omar e alle sue straordinarie capacità arbitrarie, che gli hanno valso una nomination così prestigiosa".