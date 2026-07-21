L'arbitro della Coppa del Mondo Spagna vs. Portogallo Anthony Taylor si ritira, citando intensa pressione e scrutinio: una volta fu affrontato da Mourinho

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Anthony Taylor, arbitro inglese di 47 anni che lavora in Premier League dal 2010 e nelle competizioni internazionali dal 2013, si è ritirato, citando una forte pressione e un controllo costante. La sua ultima partita è stata negli ottavi di finale Portogallo-Spagna il 6 luglio, terminata 1-0 con un gol di Mikel Merino.

Lo ha annunciato in una dichiarazione tramite l'organo arbitro inglese Pro Ref: "Arbitrare a livello d'élite è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa e il controllo è costante. È arrivato il momento giusto per farmi da parte e guardare avanti al prossimo capitolo della mia carriera."

In totale, Taylor ha arbitrato 831 partite, incluse 432 di Premier League, le finali di FA Cup nel 2017 e 2020 e la finale della EFL Cup 2015, oltre a partite nei Mondiali 2022 e 2026.

Mourinho ha affrontato Taylor in un parcheggio nel 2023

Ha anche arbitrato la finale di Europa League 2023 tra Roma e Siviglia. Quando la Roma perse la finale, l'allenatore José Mourinho lo disse una vergogna e in seguito affrontò Taylor nel parcheggio dello stadio, e l'allenatore portoghese fu squalificato per quattro partite. Successivamente l'arbitro ha denunciato di essere stato insultato mentre si trovava con la famiglia all'aeroporto di Budapest.

In un'intervista alla BBC lo scorso anno, Taylor ha detto che il VAR aveva creato false aspettative, che non ci sarebbero più stati errori, e ha parlato della paura del fallimento che molti arbitri provano.