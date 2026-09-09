L'architetto hardware PlayStation Mark Cerny è vicino alla fine della sua carriera

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Innumerevoli voci suggeriscono che l'architetto hardware di PlayStation Mark Cerny stia lavorando a due versioni della PlayStation 6, una portatile e una console. Non le abbiamo ancora viste, ma alcune voci sostengono che i dispositivi potrebbero essere rilasciati già il prossimo anno.

In ogni caso, queste saranno probabilmente le ultime console PlayStation di Cerny (che aveva precedentemente creato per PlayStation 4 e 5). Insieme al conduttore e produttore dei The Game Awards Geoff Keighley, ha lanciato ieri un programma di borse di studio per neolaureati in game design, e quando Game File gli ha chiesto un commento, Cerny ha scritto:

"Sto per finire la mia carriera. Non ho ancora finito, ma restituire la cosa giusta—nel modo migliore possibile—è molto nella mia mente in questi giorni."

Cerny compie oggi 62 anni, quindi la pensione è ormai vicina, e a quanto pare vuole dedicare il suo tempo alla filantropia piuttosto che alla costruzione di console, cosa che si è indubbiamente guadagnata.

Cerny è uno dei veri veterani del settore e ha lavorato in precedenza in Atari, trascorso un lungo periodo in Sega ed è stato coinvolto in innumerevoli progetti noti nel corso degli anni. Dal 2007 è architetto hardware per PlayStation, un mandato che ora sembra giunto al termine.