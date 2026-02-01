L'arena di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali è ancora incompleta, pochi giorni prima dell'evento

HQ

I Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina d'Ampezzo inizieranno tra meno di una settimana, e un grande impianto per l'evento è ancora incompleto: il ring di hockey su ghiaccio. Attualmente a Milano si sta costruendo uno stadio di hockey su ghiaccio con 11.800 posti e, secondo la BBC, era ancora in costruzione quando lo hanno visitato sabato, con strade quasi chiuse, materiali da costruzione e rifiuti ovunque, e senza palchi per l'ospitalità, bancarelle di cibo e bevande, né posti nell'area stampa.

Si prevede che la prima partita di hockey su ghiaccio si terrà giovedì 5 febbraio tra Italia e Francia per la competizione femminile.

La pista di hockey su ghiaccio è stata oggetto di controversie, poiché presenta misure diverse dagli standard internazionali e dalla popolare NHL, sia più corte che più strette. Tuttavia, gli organizzatori hanno affermato che le differenze nelle specifiche della pista sono insignificanti e non dovrebbero influire né sulla sicurezza né sulla qualità del gioco.