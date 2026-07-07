L'Argentina offre una rimonta incredibile in una partita drammatica di Coppa del Mondo contro l'Egitto

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L'Argentina si è qualificata per i quarti di finale della Coppa del Mondo dopo aver superato un enorme spavento contro l'Egitto, passando da 2-0 a vittoria 3-2 in 20 minuti, con gol di Cuti Romero, Leo Messi ed Enzo Fernández. L'Egitto ha preso il vantaggio nel primo tempo grazie a Yasser Ibrahim, e poco dopo Leo Messi ha sbagliato un rigore, la seconda volta che ha saltato questo Mondiale.

Nel secondo tempo, mentre l'Argentina ha dominato la partita, l'Egitto ha colto due occasioni per contropiede. Il primo, di Mostafa Ziko, è stato annullato dal VAR perché, pochi istanti prima, Marwan Attia sembrava aver calpestato Lisandro Martínez. Ma pochi minuti dopo, in un'azione simile, Ziko ha segnato di nuovo, portando il 2-0 per l'Egitto al 67° minuto.

Con l'Argentina alle corde, Cuti Romero e Messi hanno risposto pareggiando la partita in quattro minuti. L'Egitto, sperando di chiudere la partita prima dei tempi supplementari, ha corso troppi rischi con uno stile offensivo e l'Argentina ne ha approfittato per chiudere la partita nello stile egiziano, con un contropiede al 93° minuto, creando un ambiente ostile negli ultimi minuti, con diversi giocatori e membri dello staff egiziano che hanno ricevuto cartellini gialli e rossi mentre venivano eliminati dai Mondiali.

Successivamente, l'Argentina affronterà il vincitore della partita Svizzera-Colombia che si giocherà questa sera martedì alle 22:00 CEST, alle 21:00 BST, nei quarti di finale di domenica 12 luglio.