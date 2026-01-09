Larian afferma che i prossimi Divinity non presenteranno arte generata dall'IA, ma potrebbero utilizzare l'IA altrove

HQ

Nonostante abbia realizzato probabilmente uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi in Baldur's Gate III, lo sviluppatore Larian si è trovato in ogni tipo di guai da quando la posizione dello studio sull'intelligenza artificiale è diventata pubblica. Mentre molti giocatori e fan disprezzano tutto ciò che riguarda l'IA, Larian è molto chiaro nel sostenere che la tecnologia ha i suoi usi, e questo ha portato molti a temere il prossimo progetto Divinity e il modo in cui l'IA viene incorporata in esso in modi generativi.

Larian Il CEO Swen Vincke ha ora affrontato nuovamente questo argomento in un AMA su Reddit, dove spiega ulteriormente come l'IA si inserisca nei piani dello sviluppatore per Divinity. Sebbene si possa leggere la dichiarazione completa di Vincke qui sotto, per farla breve, spiega che Larian intende usare l'IA per semplificare lo sviluppo e, si spera, riportare i giochi più rapidamente e in modo più conveniente, non per creare asset artistici e così via.

"Prima di tutto - non ci sarà alcuna arte GenAI in Divinity.

"So che ci sono state molte discussioni sull'uso di strumenti di IA come parte dell'esplorazione di concept art. Abbiamo già detto che questo non significa che il concept art sia generato dall'IA, ma capiamo che ha creato confusione.

"Quindi, per garantire che non ci siano dubbi, abbiamo deciso di astenerci dall'uso degli strumenti genAI durante lo sviluppo della concept art.

"Così non ci sarà discussione sull'origine dell'arte.

"Detto ciò, cerchiamo continuamente di migliorare la velocità con cui possiamo provare le cose. Più iterazioni possiamo fare, migliore è il gameplay in generale.

"Pensiamo che GenAI possa aiutarci in questo e quindi stiamo provando cose tra i dipartimenti. La nostra speranza è che possa aiutarci a perfezionare le idee più rapidamente, portando a un ciclo di sviluppo più mirato, meno sprechi e, in definitiva, a un gioco di qualità superiore.

"La parte importante da notare è che non genereremo "asset creativi" che finiscono in un gioco senza essere sicuri al 100% delle origini dei dati di addestramento e del consenso di chi li ha creati. Se usiamo un modello GenAI per creare asset in-game, allora verrà addestrato sui dati che possediamo."

Larian è da tempo uno studio ammirevole per il modo in cui opera e chiaramente non vuole perdere questa caratteristica nemmeno dopo aver introdotto l'IA nello sviluppo di videogiochi. Va anche detto che il modo in cui Larian si sta comportando sul tema dell'IA riflette molti sviluppatori, che attualmente e continueranno a utilizzare la tecnologia per semplificare aree di sviluppo più logiche e meno creative. Ci saranno eccezioni a questo (coff, coffa Activision e i suoi chiaramente biglietti da visita generati dall'IA Call of Duty ), ma se l'IA dovesse essere usata solo per migliorare lo sviluppo e non sostituire creativi chiave, potrebbe essere vantaggiosa, specialmente in un'epoca in cui i giochi AAA possono richiedere mezzo decennio per essere realizzati.

Qual è la tua posizione sull'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi?