Larian promette un AMA per eliminare l'uso dell'IA nel nuovo anno

Una volta menzioni l'IA e all'improvviso tutti ti chiedono la testa. Swen Vincke, CEO di Baldur's Gate III e produttore diDivinity Larian Studios, si è trovato nei guai dopo un'intervista a Bloomberg che ha rivelato che il team sta "spingendo duramente" verso l'IA.

Vincke su Twitter/X ha specificato che il team sta usando l'IA in Larian, ma non sta sostituendo gli artisti. Puoi leggere tutto quel disastro qui, ma sembra che la controversia continui a girare in studio come un cattivo odore. In un altro post, Vincke ha nuovamente deciso di chiarire il rapporto di Larian con l'IA e l'uso delle nuove tecnologie.

"Il DNA di Larian è l'autonomia. Tutto ciò a cui lavoriamo è a beneficio delle nostre squadre, partite e giocatori. Una giornata di lavoro migliore e una partita migliore. I nostri successi derivano dal dare alle persone il potere di lavorare a modo loro e tirare fuori il meglio dalla loro abilità e mestiere, così da poter creare i migliori RPG possibili," scrive. "In quel contesto, sarebbe irresponsabile da parte nostra non valutare le nuove tecnologie. Tuttavia, i nostri processi sono sempre in evoluzione e, e dove non sono efficienti o non si allineano a chi siamo, apporteremo dei cambiamenti."

Si terrà un AMA, con diversi dipartimenti che mostreranno come le nuove tecnologie saranno utilizzate per Divinity e altri progetti futuri. Si terrà nel nuovo anno, quindi tenete gli occhi aperti per ulteriori informazioni.