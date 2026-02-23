Larry "Maggiore Lelson" Hryb vuole parlare con il nuovo boss Xbox

HQ

Venerdì sera è emerso che Phil Spencer, capo dei videogiochi di Microsoft, si sta dimettendo. Lunedì (sì, oggi) sarà sostituito da Asha Sharma, anche se rimarrà consigliere in qualche modo. Sharma ha un background diverso da quello di Spencer e sembra abbastanza nuovo nel mondo del gaming, ma d'altronde lo era anche l'ex capo di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, che forse è diventato il capo di maggior successo dell'azienda di sempre.

Nel fine settimana, Sharma ha commentato come vede il futuro di Xbox, affermando di voler vedere un "rinnovato impegno verso Xbox a partire dalla console" e aggiungendo un maggiore focus su nuove franchise di giochi in cui Microsoft "darà potere a sviluppatori e giocatori di creare e condividere le proprie storie."

Una persona che sembra un po' curiosa riguardo a Sharma e alle sue opinioni su Xbox è l'ex pilastro di Xbox Larry Hryb (il volto pubblico del team Xbox e responsabile della parte comunitaria, comunemente conosciuto come il suo Gamertag Major Nelson), che ha lavorato con le console per quasi 20 anni. Fino a poco tempo fa ha lavorato per la società di motori di gioco Unity, prima di essere licenziato un mese fa.

Ora scrive tramite X: "Ehi - @asha_shar fammi sapere se vuoi parlare." 💚

Ovviamente, non sappiamo esattamente di cosa Hryb voglia parlare con Sharma, ma non è del tutto inconcepibile che il veterano esperto di Xbox sia desideroso di tornare nel team verde sotto una nuova direzione, soprattutto visto che è tra un lavoro e l'altro. Molti fan di Xbox probabilmente accoglierebbero con piacere il ritorno di una persona che è stata determinante nel definire il marchio console più di quasi chiunque altro, ma resta da vedere se sia così e se Sharma sarà interessato.