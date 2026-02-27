Larry "Maggiore Nelson" Hryb e il nuovo capo Xbox hanno avuto una riunione questa settimana

HQ

Molte persone erano speranzose quando è stato riportato l'altro giorno che una delle vere veterane di Xbox voleva mettersi in contatto con la nuova boss Xbox, Asha Sharma. Stiamo parlando di Larry Hryb (probabilmente meglio conosciuto per il suo Gamertag Major Nelson), che era il volto pubblico del team Xbox e in ultima analisi responsabile della parte comunitaria - e che ha lavorato con Xbox per circa 20 anni prima di lasciare Microsoft e ottenere un lavoro presso la società di motori di gioco Unity.

Ma è stato recentemente licenziato, e quando è stata rivelata la nuova posizione di leadership di Sharma, ha scritto sui social media: "Ehi - @asha_shar fammi sapere se vuoi parlare." 💚

E... A quanto pare sì. Giovedì, Hryb ha condiviso una bella foto di sé e Sharma su Bluesky, scrivendo: "Ho avuto un ottimo incontro con il nuovo CEO di @xbox.com questa settimana." Ovviamente, non sappiamo di cosa abbia parlato la coppia, ma ha colto l'occasione l'altro ieri per confermare su Reddit che non esclude un ritorno nella squadra verde: "Non dirò mai mai."

In breve, non sembra impossibile che questo veterano di Xbox stia tornando in qualche modo, perché Sharma è presumibilmente una donna molto impegnata in questo momento, e sembra improbabile che gli conceda il tempo per un incontro durante la sua prima settimana di lavoro, e allo stesso tempo permetterebbe che questo venga rivelato sui social media.

Come interpreta questo e spera che Larry Hryb torni a essere il maggiore Nelson?