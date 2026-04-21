Larry "Maggiore Nelson" Hryb lascia intendere apertamente di voler tornare su Xbox

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Phil Spencer era appena andato in pensione da capo di Xbox quando il veterano dirigente di Xbox Larry Hryb (il volto pubblico del team Xbox e capo della comunità, noto soprattutto per il suo Gamertag; Il maggiore Nelson), che ha lavorato sulle console per circa 20 anni, ha scritto pubblicamente sui social media di voler un incontro con la nuova capo di Xbox, Asha Sharma.

Apparentemente considerava questa una priorità, perché solo una settimana dopo i due apparvero in una foto congiunta che confermava di essersi incontrati. Non sappiamo cosa sia stato detto, ma Hryb non ha mai nascosto di essere aperto a un ritorno su Xbox. Lunedì, qualcuno sui social media ha fatto notare che il team Xbox ora sta cercando un Senior Manager, marchio Xbox e reputazione e ha taggato Hryb. Quest'ultimo rispose rapidamente , scrivendo:

"Penso di conoscere qualcuno che sarebbe perfetto per quel ruolo."

In altre parole, sembra che non sia ancora tornato con il team Xbox, ma è comunque desideroso di tornare come volto pubblico della community. Cosa ne pensi, Sharma dovrebbe reclutare il veterano Xbox o è meglio dare una possibilità a un nuovo talento?