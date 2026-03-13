Larry "Major Nelson" Hryb si è unito al team dietro Commodore 64 Ultimate

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Solo poche settimane fa, abbiamo riferito che il veterano di Xbox Larry Hryb - forse meglio conosciuto come il suo Gamertag Xbox, il Maggiore Nelson - voleva mettersi in contatto con la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma. Hryb ottenne il suo desiderio, e poco dopo si incontrarono.

Non sappiamo esattamente di cosa trattasse l'incontro o cosa ne sia successo, ma per chi sperava che Hryb fosse in viaggio verso la divisione Xbox (cosa a cui ha detto di essere aperto), non abbiamo le notizie più incoraggianti. Dopo essere stato licenziato all'inizio di quest'anno dalla società di motori di gioco Unity, ora si è unito al team dietro Commodore 64 Ultimate nel ruolo di consulente per lo sviluppo della comunità.

Questa è una nuova versione del classico computer da gaming di cui abbiamo già scritto in passato, e sul suo sito ufficiale, Commodore International Corporation scrive:

"Per decenni, i fan hanno continuato a preservarne l'eredità organizzando eventi, costruendo nuovi progetti hardware e software e mantenendo vivo lo spirito di Commodore. Mentre il brand guarda al suo prossimo capitolo, Hryb aiuterà l'azienda a rafforzare le relazioni esistenti e a presentare Commodore a una nuova generazione di creatori, sviluppatori ed appassionati."

Anche Hryb stesso ha commentato il suo nuovo ruolo, affermando:

"Ho sempre creduto che la cosa migliore che un'azienda possa fare sia collaborare con la sua comunità. La comunità di Commodore non ha aspettato — hanno costruito qualcosa di straordinario da soli. Ora possiamo costruire insieme."

Il piano è che lui "guidi iniziative su strategie di coinvolgimento della comunità, eventi, coinvolgimento degli sviluppatori e programmi che colleghino l'eredità di Commodore alla tecnologia moderna e alla creatività." Il Commodore 64 Ultimate ha ricevuto recensioni eccellenti e si spera che Hryb possa favorire una comunità forte e vivace con un futuro brillante davanti a sé, così da poter vedere altri prodotti simili in futuro.