Lars Eidinger interpreterà Brainiac in Man of Tomorrow

Durante il fine settimana, James Gunn ha citato l'uomo che interpreterà il cattivo principale nel sequel di Superman, Man of Tomorrow. Sebbene le speculazioni avessero fatto riferimento a nomi provenienti da tutta Hollywood, sembra che Gunn sia andato dall'altra parte dell'oceano in Europa per trovare l'uomo da interpretare uno dei più grandi nemici di Superman.

Quell'uomo non è altri che Lars Eidinger, come confermato dallo stesso Gunn in un recente post sui social media. "Nella nostra ricerca mondiale di Brainiac in Man of Tomorrow, Lars Eidinger è salito in cima. Benvenuto nell'Universo DC, Lars," scrisse. Eidinger, 49 anni, è un attore e rapper tedesco, noto più recentemente per il suo lavoro in Babylon Berlin, nella miniserie del 2023 All the Light We Cannot See e nel film Dying del 2024.

Eidinger si unisce a un cast in crescita per Man of Tomorrow, che vedrà il ritorno di David Corenswet nel ruolo di Superman e Nicolas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. Immaginiamo che Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Millie Alcock e altri possano fare anche solo un cameo nel film, che uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.