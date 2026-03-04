L'Arsenal estende la leadership della Premier League mentre il Manchester City inciampa con il Nottingham Forest

HQ

Le aspirazioni del Manchester City in Premier League hanno subito un duro colpo mercoledì, quando sono stati bloccati in un pareggio per 2-2 dal Nottingham Forest contemporaneamente alla vittoria dell'Arsenal sul Brighton per 1-0. Questo significa che l'Arsenal si porta avanti di sette punti in Premier League, con un'altra partita giocata; Il City potrebbe arrivare fino a quattro punti quando si ritroverà.

È stato un inaspettato inciampo per il City all'Etihad Stadium, contro una squadra che è vicina alla retrocessione: attualmente 17ª, appena sopra la linea retrocessione, ma con gli stessi punti del West Ham, che oggi ha battuto il Fulham 1-0. Rodri ha segnato su calcio d'angolo per portare in vantaggio la squadra di Guardiola, ma quindici minuti prima del suspiro finale, l'internazionale inglese Elliot Anderson ha salvato un punto per la sua squadra in difficoltà con un tiro da lontano.

Il prossimo duello di Premier League del Manchester City sarà contro il Crystal Palace, ma prima affronteranno il Newcastle negli ottavi di FA Cup, e poi il Real Madrid in Champions League. L'Arsenal ha un calendario più facile (il loro rivale in FA Cup è il Mansfield Town, squadra di terza divisione, e il rivale in Champions League è il Bayer Leverkusen).