L'Arsenal estende la striscia di imbattibilità con la decima vittoria consecutiva e eguaglia un record del 1903

Arsenal e Bayern rimangono l'unica squadra con 12/12 punti in Champions League finora (prima delle partite di mercoledì), dopo aver battuto lo Slavia Praga 3-0 nel turno pomeridiano. Con 12 punti, quattro vittorie e 11 di differenza reti (lo stesso del Bayern Monaco dopo aver battuto il PSG), e in testa alla classifica della Premier League con una netta distanza di sei punti dal Manchester City e sette dal Liverpool, è un indizio che l'eccellente stagione dell'Arsenal dell'anno scorso potrebbe essere stata solo un riscaldamento.

Il capitano Bukayo Saka ha segnato il primo gol su rigore dopo un fallo di mano di Lukas Provod, e poi Mikel Merino, che di solito non appare nella rosa titolare in Premier League, ha segnato una doppietta.

Il risultato contro Praga significa che hanno ottenuto otto clean sheet, cosa che non accadeva nel club dal 1903 in due stagioni, secondo la BBC. Un record eguagliato da oltre un secolo fa e una serie di dieci partite vinte in tutte le competizioni (hanno perso solo una partita e ne hanno pareggiata un'altra finora in Premier League).

Arsenal-Bayern, il grande duello per la prossima giornata di Champions League

La prossima giornata di Champions League, tuttavia, sarà un duello decisivo per la classifica della Champions League, poiché l'Arsenal accoglierà il Bayern Monaco in casa... e i tedeschi non hanno perso o pareggiato una sola partita in questa stagione finora. Sarà il 26 novembre alle 21:00 CET.