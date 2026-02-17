L'Arsenal garantisce Bukayo Saka fino al 2031, rendendolo il calciatore meglio pagato della squadra

HQ

Bukayo Saka, l'ala destra di 24 anni che gioca da quando aveva sette anni all'Arsenal, continuerà con la squadra del Nord di Londra e diventerà il calciatore meglio pagato della rosa. La BBC riporta che Saka ha firmato un nuovo contratto quinquennale con l'Arsenal e guadagnerà oltre £300.000 a settimana, rendendolo il giocatore meglio pagato della rosa.

Saka ha debuttato nella nazionale senior con l'Arsenal nel 2018. Il precedente contratto di Saka era previsto per scadere nel 2027, ma questo nuovo accordo lo terrà con i Gunners fino al 2031, bloccando le offerte da parte di altri club.

Con l'Arsenal, Saka ha vinto una FA Cup e due FA Community Shields, ma sono in una buona posizione per vincere la Premier League, che sarebbe il loro primo titolo di lega dal 2004. L'Arsenal è quattro punti avanti al Manchester City, ma i recenti errori dell'Arsenal in campionato hanno fatto sì che il divario si accorciasse nelle ultime settimane.

L'Arsenal è anche agli ottavi di finale di Champions League e agli ottavi di FA Cup. Saka dovrebbe anche essere convocato da Thomas Tuchel per la Coppa del Mondo la prossima estate.