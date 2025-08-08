L'Arsenal rimarrà un eFootball club esclusivo per il prossimo futuro

HQ

Konami' s eFootball non ha quasi lo stesso numero di club esclusivi della serie EA Sports FC di EA, ma ci sono diversi nomi molto grandi che si sono allineati con il gioco. Da LaLiga della Spagna, FC Barcelona è uno di questi esempi, mentre Borussia Dortmund è il Bundesliga rappresentante della Germania, sia AC Milan che Inter Milan evidenziano l'inclusione dell'Italia Serie A, e per il Regno Unito Premier League, sono presenti sia Manchester United che Arsenal.

Parlando di quest'ultima squadra, Konami ha rivelato di aver raggiunto un'estensione della partnership con il Gunners, un accordo pluriennale che continuerà a vedere Arsenal, le sue divise, il suo stadio e i suoi vari giocatori, tutti presenti esclusivamente nel gioco di calcio. In sostanza, se speravi di aggiungere Bukayo Saka o Martin Odegaard alla tua squadra Ultimate Team, o forse di giocare nel Emirates Stadium in EA Sports FC 26, non sarai in grado di farlo e anche questo non cambierà per un po' di tempo.

Parlando di questa mossa, il Chief Commercial Officer di Arsenal, Juliet Slot, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership di lunga data con Konami e siamo entusiasti di iniziare questo prossimo capitolo del nostro viaggio insieme. La longevità della nostra partnership rafforza i nostri valori condivisi di innovazione e progresso e siamo lieti di garantire che l'Arsenal sia una parte fondamentale del gioco per gli anni a venire".

Per celebrare questo accordo, fino al 13 agosto, eFootball giocatori potranno ottenere una Odegaard carta giocatore e un avatar nel gioco, il tutto per celebrare il centrocampista che diventa un nuovo Club Ambassador nel gioco.